Harit macht sich selbst zum Schnäppchen

Die erneute Leihe von Amine Harit zu Olympique Marseille am Deadline Day war ein echtes Herzschlagfinale. Schalke 04 wollte sichergehen, dass die Kaufpflicht über fünf Millionen Euro letztlich auch greift – und setzte sich durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun ist Harit auf dem besten Weg, sich selbst zum Schnäppchen zu machen. Immer öfter steht der offensive Mittelfeldspieler in der OM-Startelf – wie auch am Dienstag in der Champions League gegen Sporting Lissabon (4:1).

Harit der Mann des Spiels

Dabei lieferte Harit: Seinem Kopfballtor in der 16. Minute ließ er zwölf Zeigerumdrehungen später eine Ecke auf den Kopf von Torschütze Leonardo Balerdi folgen.

Von der UEFA sowie den Lesern der Lokalzeitung ‚La Provence‘ wurde Harit anschließend zum Spieler des Spiels gewählt. Josué Cassé von der FT-Partnerseite Foot Mercato sagt über Harit: „Seit seiner Rückkehr bringt er Leben ins Spiel von OM. Nicht nur gegen Sporting, auch gegen Tottenham war das schon so.“ Macht Harit so weiter, dürften die für die Kaufpflicht nötigen 15 Einsätze sehr bald erreicht sein.