„Muss mehr spielen“: Draxler-Wechsel für die WM?

Für das DFB-Team durfte Julian Draxler (FT-Note 3,5) am gestrigen Samstagabend gegen Israel (2:0) über 90 Minuten ran – ein seltenes Vergnügen für den 57-fachen Nationalspieler. Denn bei Paris St. Germain kommt Draxler meist nur von der Bank.

Will er seine Chance auf die Winter-WM in Katar wahren, muss das Thema Vereinswechsel wohl auf den Tisch kommen. Das weiß auch Draxler selbst. ‚T-Online.de‘ zitiert den 28-jährigen Offensivspieler: „Ich brauche Spielrhythmus. Meine Situation ist nicht einfach. Mal sehen, was im Sommer passiert.“

Hansi Flick vertraute Draxler zwar trotz seiner Reservistenrolle bei PSG im Test gegen Israel – zur WM will der Bundestrainer aber eigentlich nur topfitte Spieler mit der nötigen Praxis mitnehmen. „Er hat es mir im Eins-zu-Eins-Gespräch nicht gesagt, aber die Botschaft in einer Ansprache an die Mannschaft war klar“, so Draxler.

Verlängerung trotz Bankplatz

Der Vertrag des Ex-Schalkers in Paris ist noch bis 2024 datiert. Vor zehn Monaten verlängerte Draxler diesen – trotz des Wissens um seine Jokerrolle in Paris. In der laufenden Saison stehen zwar immerhin 24 Pflichtspieleinsätze zu Buche, davon bestritte Draxler aber nur drei über die volle Distanz.