Last Minute: Fulham baggert an Milan-Stürmer

Der FC Fulham möchte kurz vor Transferschluss in der Offensive noch einmal nachlegen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Londoner Klub an den AC Mailand gewandt und buhlt um Samuel Chukwueze. Die Verhandlungen der Vereine um den 25-Jährigen dauern noch an.

Der Außenstürmer steht noch bis 2028 in Italien unter Vertrag, pendelt bei den Rossoneri zwischen Bank und Startelf und soll dem Vernehmen nach an einem Wechsel interessiert sein, um andernorts Stammspieler zu sein. Ob das Geschäft noch rechtzeitig über die Bühne geht, ist jedoch derzeit unklar.