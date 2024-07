Eintracht verhandelt mit Groß-Alternative

Bei der EM spielt Pascal Groß (33) noch eine Nebenrolle. Dies könnte sich ändern, wenn Deutschland am kommenden Freitag Spanien schlägt und Robert Andrich seine zweite Gelbe Karte sieht. Groß wäre dann für ein etwaiges Halbfinale die erste Alternative neben Toni Kroos (34). Im Anschluss an das Kontinentalturnier will der gebürtige Mannheimer seine Bundesliga-Rückkehr vorantreiben.

Dass er sich doch noch für Eintracht Frankfurt entscheiden wird, ist nach jetzigem Stand eher unwahrscheinlich. Die Alternative hat die Eintracht in Spanien ausfindig gemacht. Wie ‚Sky‘ und ‚Bild‘ unisono berichten, konkretisiert sich das Interesse an Pepelu vom FC Valencia. Laut dem Bezahlsender ist der Spanier „ein ernsthafter Kandidat“ auf die vakante Sechser-Position in der Bankenmetropole.

Zuversicht bei Groß

Mehr noch: Laut ‚Sky‘ gab es bereits erste Gespräche zwischen dem 25-jährigen Zweikämpfer und dem Bundesligisten. Von einer mündlichen Einigung kann aber noch keine Rede sein. In Valencia steht Pepelu noch bis 2028 unter Vertrag.

Ein Schnäppchen wäre der frühere spanische Junioren-Nationalspieler nicht. Außerdem will man sich am Main auch bei Groß noch nicht geschlagen geben. Laut der Boulevardzeitung ist man „tatsächlich weiter zuversichtlich, dass der Deal klappt“.