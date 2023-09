Sevilla verpflichtet Soumaré

Der FC Sevilla verstärkt sich kurz vor Toresschluss noch mit einem Neuzugang aus England. Boubakary Soumaré (24) wechselt per Leihe für eine Saison von Leicester City nach Andalusien. Sevilla sichert sich außerdem eine Kaufoption für den 1,88 Meter großen Sechser.

2021 zahlten die Foxes noch 20 Millionen Euro Ablöse an den OSC Lille für Soumaré. Nach 59 Pflichtspielen im Trikot von Leicester und dem Abstieg in die Championship verlässt der defensive Mittelfeldspieler die Insel nun und spielt künftig in wärmeren Gefilden.