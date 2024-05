Bénes auf dem Sprung: Geht’s ausgerechnet zum SV Werder?

Für kolportierte fünf bis sechs Millionen Euro ist Mittelfeldspieler László Bénes im Sommer zu haben. Angesichts einer Ausstiegsklausel bleibt dem Hamburger SV nur die Zuschauerrolle. Einfluss nehmen auf die Wahl des künftigen Arbeitgebers kann der Zweitligist so gut wie gar nicht.

Stattdessen liegt die Wahl alleine bei Bénes selbst. Und dieser zieht allem Anschein nach einen Wechsel zum Erzrivalen aus dem Norden in Erwägung: Die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, dass der SV Werder Bremen im Poker um Bénes munter mitmischt. Jene fünf bis sechs Millionen könnten die Grün-Weißen theoretisch stemmen, auch wenn der internationale Wettbewerb knapp verpasst wurde.

„Ich muss nichts bis zur EM entscheiden“, ließ Bénes unlängst wissen. Gut möglich also, dass der Slowake das Turnier abwartet und seinen Markt noch vergrößert. Werder jedenfalls baggert kräftig an dem technisch versierten Linksfuß, der starke 13 Treffer und elf Vorlagen in der abgelaufenen Zweitligasaison beisteuerte.