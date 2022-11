Barça: Transfer-Meeting steht an

Beim FC Barcelona wird man sich zeitnah mit Wintertransfers auseinandersetzen. Wie die ‚as‘ berichtet, steht zwischen Donnerstag und Samstag ein Treffen von Cheftrainer Xavi (42) und der Sportlichen Leitung des Klubs an. Dabei werde es um potenzielle Verstärkungen für das Januar-Transferfenster gehen, wobei ein besonderer Fokus der Rechtsverteidiger-Position gelten soll.

Als Topkandidaten nennt die ‚as‘ Juan Foyth (24) vom FC Villarreal, der vor der WM-Pause aber lange mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte und nur in vier Ligaspielen auf dem Platz stand. Vor einer möglichen Verpflichtung müsste Barça erst einmal die eigenen Finanzen in den Griff bekommen. Präsident Joan Laporta erklärte jüngst, dass der Kauf von Neuzugängen zu Problemen mit dem Financial Fairplay führen könnte.