M’gladbach: Stöger-Vertrag mit Sonderklausel

Kevin Stögers Vertrag bei seinem neuen Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach beinhaltet eine spezielle Klausel. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist ein Passus in sein eigentlich bis 2027 datiertes Arbeitspapier eingearbeitet, der die Zusammenarbeit unter bestimmten Umständen um ein weiteres Jahr verlängert.

Kommt Stöger in der Saison 2026/2027 in mindestens 17 Bundesligaspielen zum Einsatz, verlängert sich der Kontrakt automatisch um ein weiteres Jahr bis 2028. In der vergangenen Saison sammelte der Linksfuß für den VfL Bochum sieben Tore und neun Vorlagen in 32 Bundesligaspielen und trug mit seinen Leistungen in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf maßgeblich zum Klassenerhalt bei.