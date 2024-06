Entscheidung gefallen: Gladbach-Star soll gehen

Borussia Mönchengladbach strebt offenbar einen Verkauf von Alassane Plea an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Verantwortlichen der Fohlenelf die Entscheidung getroffen, den Vertrag des 31-Jährigen zu den aktuellen Konditionen nicht zu verlängern. 2025 läuft das Arbeitspapier aus.

Sollte sich der französische Topverdiener also nicht auf eine massive Gehaltskürzung einlassen, bietet sich den Fohlen in diesem Sommer letztmalig die Möglichkeit, eine angemessene Ablöse für Plea zu kassieren. Diese Chance möchte der Klub dem Bericht zufolge wahrnehmen, Abgänge zum Nulltarif wie die von Marcus Thuram, Matthias Ginter oder Ramy Bensebaini sollen der Vergangenheit angehören.

Mit einem Verkauf von Plea ließe sich auch ein Transfer von Tim Kleindienst umsetzen. Die Gladbacher haben den Mittelstürmer des 1. FC Heidenheim auf der Liste, der am Niederrhein dann in die Fußstapfen des Franzosen treten könnte.

Plea war 2018 für 23 Millionen Euro vom OGC Nizza zur Borussia gewechselt. Mit starken Leistungen spielte er sich dort bis in die französische Nationalmannschaft. In den vergangenen Jahren zeigte seine Formkurve aber stark nach unten. In der abgelaufenen Saison traf Plea zwar siebenmal, blieb aber im Kalenderjahr 2024 ohne Tor.