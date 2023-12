Lloris: Spurs-Abschied in eigener Hand

Hugo Lloris hat seinen Abschied von Tottenham Hotspur in den eigenen Händen. „Es ist nicht meine Entscheidung“, wird Spurs-Coach Ange Postecoglou von ‚The Athletic‘ zitiert, „es ist eine Entscheidung von Hugo und den Verein. Hugo ist ein Mitglied dieser Mannschaft, und es ist wichtig für mich, wie er jeden Tag trainiert. Obwohl Hugo nicht in der ersten Mannschaft gespielt hat, hat er sein Verhalten in keiner Weise verändert. Er ist sehr professionell und es ist gut für die anderen Torhüter, ihn mit seiner Erfahrung dabei zu haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lloris hat seit der Ankunft von Postecoglou im Sommer kein einziges Spiel mehr bestritten. Sommerneuzugang Guglielmo Vicario (27) hat sich bei den Londonern als Nummer eins etabliert und Lloris auf die Ersatzbank verdrängt. Der Vertrag des 36-jährigen Franzosen läuft zum Ende der Saison aus. Am gestrigen Mittwoch wurde zudem der Kontrakt mit Ersatzkeeper Fraser Foster (35) verlängert, ein klares Zeichen an Lloris. Der Ex-Kapitän ist ein Kluburgestein. Seit 2012 ist Lloris bereits im Verein. Insgesamt bestritt er 444 Pflichtspiele für die Spurs.