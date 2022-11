Nkunku-Ersatz: Kolo Muani zur WM

Den Platz des verletzten Christopher Nkunku (25/RB Leipzig) im Kader der französischen Nationalmannschaft wird ein anderer Bundesligaprofi einnehmen. Laut ‚RMC‘ und ‚Sport1‘ nominiert Trainer Didier Deschamps Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-jährige Stürmer lief bislang in zwei Partien für die A-Nationalmannschaft auf. Im Sommer wechselte Kolo Muani vom FC Nantes in die Bundesliga, in 23 Eintracht-Einsätzen verbuchte er 19 Torbeteiligungen (acht Tore, elf Assists).