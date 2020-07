Sané: Erstes Interview im Bayern-Trikot

Seit dem heutigen Freitag ist Leroy Sané offiziell ein Spieler des FC Bayern. Mit seinen ersten Worten im neuen Trikot unterstrich der deutsche Nationalspieler seine hohen Ambitionen: „Bayern ist ein sehr, sehr großer Verein und hat sehr, sehr große Ziele. Und diese Ziele passen auch für mich.“

Sané konkretisierte: „Ich will so viele Titel gewinnen wie es geht. Die Champions League ist da ganz oben dabei. Jeder träumt von der Champions League.“ Der 24-Jährige hat in München einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Knapp 50 Millionen Euro Sockelablöse fließen an Manchester City.