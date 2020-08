Krösche zum Stand der RB-Wackelkandidaten: Ein Abgang sicher?

RB Leipzig kämpft weiterhin um die beiden Leihspieler Patrik Schick (24) und Angeliño (23). Offiziell stehen beide noch bis Ende August bei den Sachsen unter Vertrag, dann kehren sie zur AS Rom beziehungsweise Manchester City zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Markus Krösche will das nicht zulassen. Wie der Sportdirektor im ‚kicker‘ verrät, sei es das Ziel von RB, „Lösungen mit Patrick Schick und Angeliño zu finden. Auf der anderen Seite sage ich aber auch: Wir haben einen sehr guten Kader. Es ist nicht so, dass wir schlaflose Nächte haben, was unsere Kadersituation angeht.“

Eine Festverpflichtung ist beim spanischen Linksverteidiger aber offenbar einfacher umzusetzen als bei Schick.„Zumindest sind wir mit Manchester City näher an einer Lösung, als wir es mit AS Rom sind“, erklärt Krösche. Für Schick fordern die Giallorossi eine Ablöse von kolportierten 25 Millionen Euro. Für RB sei das „nicht machbar“.

Mvogo-Transfer vor dem Abschluss

Derweil werden die Leipziger einen anderen Spieler wohl sicher abgeben: Ebenfalls laut dem ‚kicker‘ steht der Transfer von Yvon Mvogo zur PSV Eindhoven vor dem Abschluss. Der 26-Jährige hat genug von seinem Dasein als Nummer zwei und will bei den Niederländern Stammtorhüter sein.