Sieben Millionen: VfB hat González-Ersatz im Visier

Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem Ersatz für den wechselwilligen Nicolás González offenbar bei Slavia Prag fündig geworden. Laut ‚iSport.cz‘, dem Sportportal der tschechischen Zeitung ‚Blesk‘, zeigen die Schwaben Interesse an Außenstürmer Peter Olayinka.

Der Nigerianer machte in der vergangenen Saison mit sechs Toren und fünf Vorlagen für Slavia auf sich aufmerksam, spielte unter anderem gegen Borussia Dortmund in der Champions League-Gruppenphase. Er besticht durch Schnelligkeit, Wendigkeit und einem guten Zug zum Tor.

Die Prager Preisvorstellung für Olayinka hat es allerdings in sich: Stolze zehn Millionen Euro will der tschechische Branchenprimus für den 24-Jährigen – mehr als das Dreifache der Ablöse, die Slavia 2018 an KAA Gent überwiesen hatte. Der ‚kicker‘ wiederum erfuhr, dass Gesprächsbereitschaft ab einem Angebot von sieben Millionen Euro zu erwarten ist.

