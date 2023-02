Nächster Rückschlag: Barça im Clásico ohne Lewandowski

Der FC Barcelona muss den anstehenden Pokal-Clásico gegen Real Madrid ohne Robert Lewandowski bestreiten. Wie die Katalanen mitteilen, fällt der Topstürmer mit einer Kniesehnenzerrung im linken Oberschenkel aus. Die Verletzung zog sich Lewandowski bei der bitteren Auswärtspleite gegen UD Almería (0:1) am gestrigen Sonntag zu. Die genaue Ausfallzeit hängt vom Genesungsverlauf ab, so Barça.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit gesellt sich Lewandowski zu den verletzten Ousmane Dembélé und Pedri, die beide bis Mitte März nicht nur Verfügung stehen werden. Mit der Abwesenheit des 34-Jährigen geht Barça einiges an Torgefährlichkeit ab: Der Pole kommt wettbewerbsübergreifend bereits auf 31 Torbeteiligungen. Im Halbfinale der Copa del Rey treffen die Blaugrana am Donnerstag (21 Uhr) auf Real. Beim im spanischen Pokalwettbewerb obligatorischen Rückspiel am 5. April könnte Lewandowski dann wieder fit sein.

Lese-Tipp

„Planet Mbappé“ | Barça „belebt“ Real