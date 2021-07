Porto: Grujic-Wechsel vor dem Abschluss

Marko Grujic wird sich in Kürze wohl endgültig dem FC Porto anschließen. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, befindet sich der 25-Jährige in Portugal, um den Deal abzuschließen. Rund zwölf Millionen Euro Ablöse sollen an den FC Liverpool fließen. Die Reds sichern sich darüber hinaus eine Weiterverkaufsklausel über zehn Prozent.

Grujic lief bereits in der vergangenen Spielzeit leihweise für Porto auf. Der Mittelfeldspieler kam wettbewerbsübergreifend in 39 Spielen zum Einsatz, in denen ihm zwei Tore gelangen. Sporting Lissabon und US Sassuolo sollen sich ebenfalls um den Mittelfeldspieler bemüht haben, ziehen nun aber allem Anschein nach den Kürzeren.