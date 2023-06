FC Bayern: Tel-Berater kommentiert Wechselgerüchte

Mathys Tel (18) plant nicht, seine Zelte beim FC Bayern vorzeitig abzubrechen. Dessen Berater Gadiri Camara sagt gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Viele Klubs in Europa hätten gerne Mathys – und zwar nicht die kleineren. Aber wir haben es bereits kommuniziert: Für uns ist es ganz klar, dass Mathys beim FC Bayern bleibt, um sich zu verbessern.“

„Der Verein liebt ihn, die Fans lieben ihn: Wir wollen gemeinsam eine Liebesgeschichte aufbauen, denn Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Wenn man ein Spitzenspieler sein will, muss man in einem Spitzenverein kämpfen. Mathys möchte auf jeden Fall einer der Beste sein. Dafür ist er an der richtigen Adresse“, führt der Agent aus. Ein Wechsel zum FC Augsburg, der Interesse an einer Leihe bekundet hat, ist damit offenbar vorerst vom Tisch. Vertraglich ist Tel bis 2025 an den Rekordmeister gebunden.

