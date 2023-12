Söyüncü auf dem Markt

Caglar Söyüncü könnte Atlético Madrid zumindest vorübergehend verlassen. Wie die ‚as‘ berichtet, steht derzeit ein Leihgeschäft für die Rückrunde im Raum. Konkretes Interesse wird Besiktas und Fenerbahce aus der Süper Lig nachgesagt. Beide Klubs wären wohl bereit die Hälfte des Gehalts in Höhe von 2,5 Millionen Euro zu übernehmen.

Ob Trainer Diego Simeone Söyüncü ziehen lässt, ist aber noch unklar. In der laufenden Saison kam der 27-jährige Türke zwar nur zu wenigen Kurzeinsätzen, dennoch stehen Simeone lediglich fünf Innenverteidiger für sein System mit Dreierkette zur Verfügung. Söyüncü will dem Bericht zufolge gerne in der Rückrunde Spielpraxis sammeln, um sich für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Form zu bringen.