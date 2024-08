Union: Král vor La Liga-Wechsel?

Alex Král könnte Union Berlin in Richtung Spanien verlassen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist Espanyol Barcelona an dem 26-Jährigen interessiert und arbeitet derzeit an einem Leihgeschäft. Gespräche mit den Köpenickern laufen bereits, sind aber noch nicht abgeschlossen. Die sportlich Verantwortlichen des La Liga-Klubs seien jedoch guter Dinge, dass eine Einigung mit den Berlinern erzielt werden kann.

Král war in der vergangenen Saison von Spartak Moskau an Union verliehen und wechselte in diesem Sommer ablösefrei zum Hauptstadtklub. Der Sechser lief im vergangenen Jahr in 32 Pflichtspielen für Union auf und beeindruckte vor allem mit seiner starken Zweikampfführung. Espanyol soll laut ‚Marca‘ bereits seit längerer Zeit an dem tschechischen Nationalspieler interessiert sein, da Sportdirektor Fran Garagarza stark von dem Mittelfeldspieler überzeugt ist.