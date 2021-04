PSG: Neuer Vertrag für Draxler?

Paris St. Germain möchte offenbar mit Julian Draxler verlängern. Wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, bietet der französische Topklub dem 27-Jährigen einen Einjahresvertrag. Unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino kommt der offensive Mittelfeldspieler wieder häufiger als unter Ex-Coach Thomas Tuchel zum Einsatz.

In den vergangenen vier Champions League-Partien stand Draxler dreimal von Beginn an auf dem Rasen – lediglich im Halbfinalhinspiel gegen Manchester City (1:2) saß er zunächst auf der Bank. Das derzeitige Arbeitspapier des 56-fachen deutschen Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Nach FT-Infos wurde der gebürtige Gladbecker zuletzt beim FC Bayern angeboten.