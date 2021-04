Real - Chelsea: So könnten sie spielen

Auf den Triumph über den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp folgt für Real Madrid nun die nächste deutsch-englische Aufgabe. Der FC Chelsea wartet mit Thomas Tuchel auf die Königlichen. Während Liverpool in dieser Saison mit Leistungsschwankungen zu kämpfen hat, zeigen sich die Blues seit der Ankunft von Tuchel kompakt und konstant.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Spielen leisteten sich die Londoner kaum Ausrutscher. Das Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Porto verlor Chelsea zwar durch ein spätes Gegentor mit 0:1, in der Liga zeigt die Formkurve allerdings weiterhin nach oben. Erst vor drei Tagen schlug man West Ham United (1:0) durch ein Tor von Timo Werner und festigte den vierten Rang in der Tabelle.

Defensivschlacht in Madrid?

Zinedine Zidane seinerseits kann auf Toni Kroos zurückgreifen, der aufgrund einer Muskelverletzung auszufallen drohte. Für Ferland Mendy reicht es hingegen aller Voraussicht nach nicht. Außerdem muss Zidane auf Sergio Ramos, Lucas Vázquez und Federico Valverde verzichten.

Nichtsdestotrotz hat sich die Form der Madrilenen im Vergleich zum holprigen Saisonstart stabilisiert. Seit vier Pflichtspielen ist Real ohne Gegentor, die letzte Niederlage datiert aus dem Januar. Auch Chelsea sucht sein Glück in der Defensive. Seit Tuchel die Geschicke bei den Blues übernommen hat, hat man nur neun Gegentreffer in 21 Spielen zugelassen – fünf davon beim 2:5-Ausrutscher gegen West Brom.

Die Teams agieren derzeit ganz nach der alten Fußballweisheit: „Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften.“ Mit Spannung wird zu beobachten sein, welcher Abwehrreihe der erste Fehler unterläuft.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Real Madrid

FC Chelsea