Neuer Innenverteidiger für die Wolves

Die Wolverhampton Wanderers verpflichten ihren ersten Neuzugang im aktuellen Transferfenster. Nathan Collins unterschreibt einen Fünfjahresvertrag beim englischen Erstligisten. Per Option kann der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Collins kommt von Premier League-Absteiger FC Burnley, der dem Vernehmen nach eine Ablöse von 24 Millionen Euro erhält. Der 21-Jährige ist Innenverteidiger und lief bereits sechsmal für die irische Nationalmannschaft auf.

