Verlängerung und Leihe für Herthas Redan

Daishawn Redan unterschreibt bei Hertha BSC nochmal einen neuen Vertrag. Wie die Alte Dame bekanntgibt, wird der 21-jährige Angreifer mit einem neuen Arbeitspapier bis 2024 ausgestattet. Darüber hinaus wird der Niederländer mitsamt Kaufoption für die kommende Spielzeit an den FC Utrecht verliehen.

Bereits in der abgelaufenen Saison war Redan in der Eredivisie bei PEC Zwolle als Leihspieler aktiv. In 26 Partien gelangen dem Rechtsfuß sechs Treffer. „Für einen Spieler seines Alters ist Spielpraxis äußerst wichtig. Daher freuen wir uns, dass Daishawn diese trotz Zwolles Abstieg weiterhin in seiner Heimat auf höchstem Niveau in Aussicht steht”, erklärt Sportchef Fredi Bobic. Redan war 2019 für 2,7 Millionen Euro vom FC Chelsea an die Spree gewechselt, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.