VfB-Flirt Holgate findet neuen Klub

Mason Holgate wechselt am heutigen Deadline Day noch den Verein. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der FC Everton einer Leihe zu Sheffield United zugestimmt. Nun stehe der Medizincheck an. Bis Mitternacht ist das Transferfenster in England noch geöffnet. Aktuell ist Holgate noch bis Saisonende an den FC Southampton verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor hatte auch der VfB Stuttgart einen Transfer des 27-jährigen Innenverteidigers abgeklopft. Mittlerweile haben die Schwaben aber entschieden, keinen Ersatz mehr für den am Kreuzband verletzten Dan-Axel Zagadou (24) holen zu wollen.