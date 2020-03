Milan: Theo Hernández baggert an Bruder Lucas

Theo Hernández träumt davon, eines Tages gemeinsam mit seinem großen Bruder Lucas aufzulaufen. Über seinen Instagram-Kanal antwortete der 22-jährige Linksverteidiger auf die entsprechende Frage eines Fans: „Das wäre ein Traum. Wir haben bereits in der Jugend zusammengespielt. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft noch einmal möglich sein wird“. Konkret wäre es „noch besser, wenn das in Mailand klappt“.

In naher Zukunft wird dieses Vorhaben aber wohl ein Wunschgedanke bleiben. Lucas Hernández steht noch bis 2024 bei Bayern München unter Vertrag und konnte dort bisher verletzungsbedingt nur selten zeigen, weshalb man 80 Millionen Euro für ihn in die Hand nahm. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder trägt seit dem Sommer das Trikot des AC Mailand. Beide stammen aus der Jugendabteilung von Atlético Madrid.