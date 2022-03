Barça holt Torre – bis zu 20 Millionen Ablöse

Der FC Barcelona rüstet sich für die Zukunft. Wie der spanische Spitzenklub am Freitagabend mitteilte, kommt der offensive Mittelfeldspieler Pablo Torre im Sommer vom Drittligisten Racing Santander.

Laut offizieller Mitteilung fließt für den 18-Jährigen eine Sockelablöse von fünf Millionen Euro. Durch Boni könne die Summe aber auf 20 Millionen ansteigen. Torre unterschreibt bis 2026 samt Ausstiegsklausel über 100 Millionen.

Der Zehner gilt als großes Talent. In der laufenden Drittliga-Saison erzielte Torre in 21 Partien sechs Tore und gab ebenso viele Assists. Auch Real Madrid war am spanischen U19-Nationalspieler dran, hat nun aber das Nachsehen.

