OM: Milik im Sommer wieder weg?

Arkadiusz Milik könnte Olympique Marseille nach der laufenden Saison schon wieder verlassen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat der 27-jährige Pole mit OM ein Gentlemen’s Agreement, sollte sich ein Klub aus der Serie A im Sommer bezüglich des Angreifers melden. Demnach würde der Ligue 1-Klub Milik keine Steine in den Weg legen, sollte die Ablöse stimmen.

Eigentlich ist der Linksfuß noch bis Juni 2022 von der SSC Neapel an die Franzosen verliehen. Doch der Klub von der Côte d’Azur besitzt eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro, die unter gewissen Umständen verpflichtend wird und zu der noch weitere vier Millionen an Boni hinzukommen könnten. Bei noch 13 offenen Spieltagen steht OM kurz davor, die für den Kauf verpflichtende Zahl an Meisterschaftspunkten zu erreichen.