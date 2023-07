BVB benennt neuen Kapitän

Borussia Dortmund hat einen Nachfolger für Marco Reus bestimmt. Ab sofort wird Mittelfeldspieler Emre Can, der am Samstag seinen Vertrag verlängerte, die Kapitänsbinde tragen. Sein Stellvertreter wird Torwart Gregor Kobel. Zum dritten Kapitän wurde Innenverteidiger Niklas Süle ernannt. Die Entscheidung haben Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic getroffen.

Can betont: „Es macht mich unheimlich stolz, jetzt für so einen großen Klub Kapitän zu sein. Ich möchte mich bei allen Beteiligten dafür bedanken.“Terzic ergänzt: „Emre ist ein geborener Siegertyp und jemand, der gern Verantwortung übernimmt. Neben seinen Leistungen auf dem Platz bringt Emre auch eine Menge Erfahrung mit. Was mir aber auch sehr wichtig ist: Wir erwarten, dass jeder die Verantwortung für alles spürt.“

