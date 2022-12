Bundesliga-Interesse an Ounahi?

- Quelle: The Athletic

Azzedine Ounahi weckt offenbar Begehrlichkeiten in der Bundesliga. ‚The Athletic‘ berichtet, dass namentlich nicht genannte Bundeligavereine Interesse an dem 22-jährigen Marokkaner zeigen. Auch Klubs aus England und Spanien seien an den Diensten des zentralen Mittelfeldspielers interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ounahi spielt derzeit beim französischen Erstligisten SCO Angers und hat einen Vertrag bis 2026. Folglich wäre eine Ablösesumme für den Rechtsfuß fällig. Eine Ausstiegsklausel besitze der 1,82 Meter große Mittelfeldmann nicht. Ein Sprecher von Angers sagt gegenüber ‚The Athletic‘: „Ein Abgang von Ounahi hat für den Verein keine Priorität, er wird aber alle ernsthaften Angebote für einen möglichen Transfer prüfen, um die Interessen des Vereins und des Spielers zu wahren.“

Lese-Tipp

FC Bayern: Countdown bei Laimer