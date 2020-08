Klopp: „Wer will Messi nicht im Team haben?“

Rein sportlich hätte Jürgen Klopp nichts dagegen, Lionel Messi beim FC Liverpool zu begrüßen. „Wer will Messi nicht in seinem Team haben“, so die rhetorische Gegenfrage des 53-jährigen Reds-Trainers im Gespräch mit Pressevertretern. Machbar sei ein Transfer für seinen Klub aber nicht. „Keine Chance. Diese Zahlen sind absolut nichts für uns“, stellt Klopp fest.

Es bleibt also dabei, dass sich der Kreis der möglichen Abnehmer des wechselwilligen Superstars auf Manchester City, Paris St. Germain und Inter Mailand beschränkt. Nach 20 Jahren beim FC Barcelona steht Messi vor dem Absprung. Am Neuaufbau unter Ronald Koeman will der 33-Jährige nicht beteiligt sein.