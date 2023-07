Werder verleiht Backhaus

Mio Backhaus soll in der niederländischen Eredivisie Spielpraxis sammeln. Werder Bremen verleiht den 19-jährigen Torhüter an den FC Volendam. Beim Tabellen-14. der abgelaufenen Saison soll Backhaus die Chance erhalten, sich als Nummer eins zu bewähren. Der deutsche U19-Nationalspieler war vor fünf Jahren von Alemannia Aachen in die Werder-Jugend gewechselt. In der Spielzeit 2022/23 stand Backhaus neunmal für die Bremer Regionalliga-Mannschaft zwischen den Pfosten.

„Mio ist in einer Phase seiner Entwicklung, in der es für ihn enorm wichtig ist, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Die Gespräche mit Volendam verliefen positiv, so dass wir uns sicher sind, dass diese Perspektive dort gegeben ist“, erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen.

