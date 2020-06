RB: Lookman soll bleiben

Ademola Lookman hat bei RB Leipzig nun offenbar doch eine Zukunft. Laut dem ‚Sportbuzzer‘ setzt Trainer Julian Nagelsmann „auch in der neuen Saison“ auf den 22-jährigen Flügelstürmer, der in der Hinrunde so gar nicht stattfand, nach der Corona-Pause aber wieder mehr Spielminuten sammeln konnte.

Die Eindrücke der vergangenen Wochen reichen seinem Coach offenbar, um sich diese Kader-Alternative warm zu halten. Auch ein Argument: Lookman (Vertrag bis 2024) würde bei weitem nicht mehr die 18-Millionen-Ablöse einspielen, die er Leipzig im vergangenen Sommer kostete. Ein dickes Minus-Geschäft wollen die Sachsen in diesen Zeiten mit Sicherheit vermeiden.