Werder erkundigte sich nach Kerk

Werder Bremen ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen. Laut ‚Voetbal International‘ hinterlegten die Grün-Weißen ihr Interesse an Gyrano Kerk vom FC Utrecht. Die Bremer reihten sich neben dem FC Kopenhagen, Stade Rennes und Stade Brest ein, die den 25-jährigen Flügelspieler ebenfalls gerne in ihrer Mannschaft sehen würden.

Einzig der RSC Anderlecht soll ein „formelles Angebot“ über drei bis vier Millionen Euro abgegeben haben. Die Forderungen von Utrecht liegen dem Bericht zufolge allerdings darüber. Kein Verein war bislang bereit, eine derart hohe Summe zu zahlen. Kerk steht noch bis 2023 in Utrecht unter Vertrag – sein Arbeitgeber hat also noch alle Trümpfe in der Hand.