Wechselgedanken: Nagelsmann reagiert auf Pavard-Interview

Julian Nagelsmann hat gelassen auf das Interview von Benjamin Pavard reagiert, in dem er einen Abschied vom FC Bayern in Betracht zieht. Der Trainer der Münchner sagte auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Schalke (Samstag, 18.30 Uhr): „Das ist, glaube ich, relativ normal, dass ein Spieler mit dieser Vertragssituation darüber nachdenkt, den Verein zu wechseln.“

Es sei „nicht das erste Mal, dass das ein Spieler und auch Benji das sagt. Das ist für mich nicht weiter dramatisch“, so Nagelsmann. Pavard, dessen Vertrag 2024 ausläuft, erklärte gestern in der ‚L‘Équipe‘: „Ich habe nichts dagegen, ein neues Projekt anzugehen. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit.“

Gespräche über eine Verlängerung mit dem Abwehrspieler haben bislang nicht stattgefunden. Pavard war im Sommer 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Bayern gewechselt. Auf der rechten Abwehrseite lief ihm zuletzt Neuzugang Noussair Mazraoui (24) den Rang ab.