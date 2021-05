Top10 | Die bestbezahlten Sportler der Welt

Das renommierte Magazin ‚Forbes‘ hat auch in diesem Jahr wieder berechnet, wer die bestbezahlten Sportler der Welt sind. In der Erhebung wurden die Einnahmen zwischen dem 1. Mai 2020 und dem 1. Mai 2021 verglichen. In die Berechnung fließen das Gehalt und die Verdienste abseits des Platzes ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter den zehn Topverdienern sind mit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar drei Fußballer vertreten. Mit großem Abstand auf Platz eins steht Conor McGregor, der vor allem durch Nebeneinnahmen sein Geld verdient.

Die Top10