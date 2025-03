Liverpool verkündet 72-Millionen-Deal

Dem FC Liverpool ist ein finanzieller Coup gelungen. Wie die Reds offiziell verkünden, ist der Sportartikelhersteller adidas ab dem 1. August der Ausrüster des Vereins. Der Konzern aus Herzogenaurach löst damit Nike ab.

Liverpool Football Club and adidas have agreed a new multi-year partnership that will see the sportswear giant once again become the club's official kit partner from 1st August 2025 🔴