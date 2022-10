Bayern lässt Barça keine Chance | Bestnote für Gnabry

Da Inter Mailand am frühen Abend mit 4:0 gegen Viktoria Pilsen gewann, war bereits zu Anpfiff klar: Der FC Barcelona verpasst zum zweiten Mal in Folge die K.O.-Phase der Champions League. Für die Bayern ging es darum, frühzeitig den Gruppensieg klar zu machen.

Trotz der fehlenden sportlichen Brisanz entwickelte sich im ersten Durchgang ein intensives aber fahriges Spiel, in dem insbesondere die Münchner eine harte Zweikampfführung an den Tag legten und so Barcelonas Spielfluss immer wieder unterbrachen. Früh brachte Sadio Mané den deutschen Meister nach einem Traumpass von Serge Gnabry in Führung (10.), Eric Maxim Choupo-Moting erhöhte in der 31. Minute mit der zweiten Torchance des Spiels.

Anders als noch im Hinspiel entzogen sich die Bayern erfolgreich mit hohen Bällen auf Choupo-Moting immer wieder einfach, aber effektiv dem Pressing der Katalanen. Aufregend wurde es dann nochmal kurz vor dem Halbzeitpfiff: Erst scheiterten Mané und Jamal Musiala per Doppelchance an Marc-André ter Stegen, ehe auf der Gegenseite Robert Lewandowski im Strafraum zu Fall kam. Den zunächst gepfiffenen Strafstoß nahm Schiedsrichter Anthony Taylor nach Ansicht der TV-Bilder aber wieder zurück.

Den zweiten Durchgang bestritten die Bayern extrem abgezockt und gerieten nie in ernste Bedrängnis, obwohl sogar ein Gnabry-Treffer annulliert wurde (55.). Letztlich vollbrachte das Team von Julian Nagelsmann sogar das Kunststück, im ausverkauften Camp Nou keinen einzigen Schuss aufs Tor zuzulassen. Das wird in der katalanischen Presse für eine Menge Gesprächsstoff sorgen.

Torfolge

0:1 Mané (10.): Gnabry spielt aus der eigenen Hälfte mit dem Vollspann einen herausragenden diagonalen Flachpass in den Lauf von Mané, der geschickt den Laufweg von Bellerín kreuzt und anschließend cool über ter Stegen lupft.

0:2 Choupo-Moting (31.): Die Bayern laufen einen Konter. Im drei gegen zwei trifft Gnabry die richtige Entscheidung und legt den Ball nach rechts zu Choupo-Moting. Aus recht spitzem Winkel zieht der Stürmer ab und trifft durch ter Stegens Beine zum 2:0.

0:3 Pavard (90.+4): Kimmich schlägt eine Ecke ganz lang auf Gnabry. Dessen Volleyabnahme wird zur Vorarbeit für Pavard, der am langen Pfosten einläuft und aus kurzer Distanz den Endstand herstellt.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

46‘ Sabitzer (3) für Goretzka

63‘ Müller für Choupo-Moting

63‘ Pavard für Upamecano

67‘ Gravenberch für Musiala

79‘ Stanisic für Mazraoui