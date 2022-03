Wolfsburg-Flirt Aktürkoglu gegen Barça „im Schaufenster“

Galatasarays Offensivmann Kerem Aktürkoglu will sich mit guten Leistungen gegen den FC Barcelona bei anderen Vereinen empfehlen. „Ich denke schon, dass das ein Spiel im Schaufenster ist. Als Fußballer will man immer gegen die Besten spielen und sein Talent zeigen“, so der 23-jährige Türke im ‚Marca‘-Interview vor dem Europa League-Hinspiel am heutigen Donnerstag (21 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Januar wurde Aktürkoglu vor allem mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Die Wölfe sollen sogar mit einem Angebot vorstellig geworden sein. Im Sommer könnte ein Wechsel in die Bundesliga erneut Thema werden, doch auch Spanien kann sich der Flügelstürmer als sportliche Heimat vorstellen: „Es ist ein interessantes Land für alle Fußballer. Es passt zu meinen Qualitäten.“