Interesse: Klopp rief Kruse an

Max Kruse wäre 2019 gerne zum FC Liverpool gewechselt. Wie der heute 32-Jährige im Podcast ‚Spieltagssiegerbesieger‘ der Fußballmanager-App ‚Kickbase‘ ausplaudert, kam es sogar zu Gesprächen mit Trainer Jürgen Klopp: „Da habe ich seit Februar, März Kontakt gehabt. [...] Mit Jürgen Klopp zu sprechen, war auch schon eine geile Sache. Das hätte ich natürlich gemacht.“ Dass der Wechsel letztendlich doch platze, nimmt Kruse sportlich: „Das war enttäuschend, aber so ist es im Fußball. Ich bin Jürgen aber nicht böse.“

Liverpool war jedoch nicht der einzige Topklub, bei dem der Offensivspieler 2019 auf dem Zettel stand. Auch der FC Bayern habe sich nach Kruse erkundigt und wollte sich in Person von Hasan Salihamidzic eigentlich wieder melden. „Hat er natürlich nicht“ so der Linksfuß. Statt nach England oder München ging es für Kruse schließlich in die Türkei zu Fenerbahce. Ein knappes Jahr später kehrte er nach Deutschland zurück zu Union Berlin.