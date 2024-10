Torwart-Juwel: Chelsea stach Bayern aus

Der FC Bayern München war im vergangenen Sommer an der Verpflichtung von Torwart-Juwel Mike Penders interessiert. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der deutsche Rekordmeister den 19-Jährigen monatelang gescoutet, der FC Chelsea kam den Münchnern allerdings zuvor.

Für 20 Millionen Euro wechselte der Belgier im Sommer vom KRC Genk zu den Blues und wurde daraufhin für eine weitere Saison an den belgischen Erstligisten zurückverliehen. Dort absolvierte er in der laufenden Spielzeit bislang nur zwei Spiele bei den Profis, seine restlichen vier Einsätze sammelte er bei der Zweitvertretung Jong Genk in der zweiten Liga.