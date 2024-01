Defensiv-Verstärkung gefunden: Hoffenheim holt Jurasek

David Jurasek hat bei der TSG Hoffenheim unterschrieben. Der 23-jährige Linksverteidiger wechselt auf Leihbasis von Benfica Lissabon in den Kraichgau. Dem Vernehmen nach ist eine Kaufoption Teil der Vereinbarung.

Die Hoffenheimer reagieren damit auf den langfristigen Ausfall von Marco John (21), einziger nomineller Linksverteidiger im Kader und mit einem Kreuzbandriss noch monatelang außer Gefecht.

Jurasek war erst vor der Saison für 14 Millionen Euro von Slavia Prag zu Benfica gewechselt, hat allerdings dort den Durchbruch verpasst. Selbiger soll ihm nun beim Bundesligisten gelingen.

Rosen: „Mindestens in der Rückrunde“

„Wir sind überzeugt davon, dass wir in David diese Lösung gefunden haben und freuen uns, dass er mindestens in der Rückrunde der aktuellen Spielzeit für uns aufläuft“, so TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen.

Leiter Profifußball Pirmin Schwegler ergänzt: „David ist ein kampf- und willensstarker Spieler, der den Wettbewerb innerhalb unseres Kaders mit seinen Qualitäten deutlich erhöhen wird. Er schlägt gefährliche und schwer zu verteidigende Flanken und überzeugt trotz seiner erst 23 Jahre bereits mit einer enormen Präsenz auf dem Rasen. Er wird unserer Mannschaft mit seinem Charakter und seinen sportlichen Fähigkeiten definitiv guttun.“