Hertha-Topspieler mit Mini-Ausstiegsklausel

Die Liste der Spieler, die Krisenklub Hertha BSC im Sommer verlassen könnten, wird immer länger. Wie die ‚Bild‘ berichtet, droht dem Hauptstadtklub ein Abgang von Eigengewächs Derry Scherhant, in dessen Vertrag offenbar eine sehr niedrige Ausstiegsklausel verankert ist. Diese liegt der Boulevardzeitung zufolge deutlich unter zwei Millionen Euro. Ein vergleichsweise kleiner Betrag für den Flügelstürmer, der mit bisher neun Scorerpunkten „zu den ganz wenigen Lichtblicken der Berliner“ gehört.

Hertha kämpft derzeit um den Klassenerhalt in der zweiten Liga und muss im Sommer dringend Einnahmen generieren. Scherhant wird bereits seit geraumer Zeit von Klubs aus Deutschland, England, Belgien und der Schweiz beobachtet und zeigte sich im vergangenen Sommer wechselwillig. Berlin lehnte jedoch alle Anfragen ab. Der 22-Jährige spielte sich in der laufenden Saison als Vertreter des lange verletzten Fabian Reese (27) erneut in den Fokus. Seit dessen Rückkehr hat sich Scherhants sportliche Situation verschlechtert, laut ‚Bild‘ deutet alles auf einen Abgang im Sommer hin.