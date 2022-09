Bellingham unterschreibt Profivertrag

Pünktlich zum 17. Geburtstag wird Jobe Bellingham mit seinem ersten Profivertrag belohnt. Die Vertragsunterzeichnung mit dem Bruder von BVB-Profi Jude Bellingham gibt Birmingham City nun offiziell bekannt, nachdem der Klub diese bereits im Juli angekündigt hatte. Über die Laufzeit, die mit dem offensiven Mittelfeldspieler vereinbart wurde, macht der Zweitligist keine genauen Angaben.

Sein Profidebüt feierte Bellingham Anfang des Jahres im FA Cup gegen Plymouth Argyle (0:1), kam aber seitdem nur auf zwei weitere Einsätze in der abgelaufenen Saison. In der neuen Spielzeit stehen für den englischen U18-Nationalspieler vier Teilzeiteinsätze zu Buche.

The perfect birthday present! 🎁🙌



Blues are delighted to confirm that @j_bellingham has signed a professional contract. 👏