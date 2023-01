Félix wechselt zu Chelsea

Der FC Chelsea sichert sich die Dienste von João Félix. Wie die Blues vermelden, wechselt der 23-jährige Angreifer auf Leihbasis bis Saisonende an die Stamford Bridge. Als Leihgebühr zahlen die Londoner dem Vernehmen nach elf Millionen Euro an Atlético Madrid. Zudem übernimmt der Premier League-Klub das Gehalt von Félix. Eine Kaufoption beinhaltet das Leihgeschäft nicht. Bei Atlético verlängerte Félix seinen Vertrag aus steuerlichen Gründen zuvor bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Portugiesen schließt sich damit nach dreieinhalb Jahren vorerst das Kapitel bei Atlético. Félix soll dem dünn besetzten Angriff von Chelsea unter die Arme greifen. In der laufenden Saison kommt der filigrane Rechtsfuß auf acht Torbeteiligungen in 20 Partien. Seiner Ablöse von einst 127 Millionen Euro konnte der Hochbegabte nie so richtig gerecht werden.

Lese-Tipp

Bakayoko-Leihe vor Abbruch?

Londoner Offensivprobleme

Bei den Blues fallen mit Armando Broja, Christian Pulisic und Raheem Sterling derzeit gleich drei Offensivkräfte aus. Die Londoner zählen in der Premier League zu den torungefährlicheren Teams. Deshalb holten die Blues jüngst mit Mittelstürmer David Fofana (für zwölf Millionen Euro von Molde FK) einen weiteren Spieler für den Angriff an Bord.