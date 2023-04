BVB: Zeitnahe Entscheidung bei Reus

In Kürze wird Klarheit herrschen in der Personalie Marco Reus (33). „Ich denke mal, in einer Woche, zehn Tagen, so etwas“, ließ Hans-Joachim Watzke im Rahmen des 4:0-Erolgs der Dortmunder gegen Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstagabend wissen. Das Ergebnis der Gespräche wollte der BVB-Boss allerdings nicht vorwegnehmen: „Ich gebe keine Tendenzen ab, aber er ist ein extrem verdienter Spieler von Borussia Dortmund.“

Trainer Edin Terzic lässt derweil keine Zweifel daran aufkommen, dass ihn eine Verlängerung des auslaufenden Reus-Vertrags freuen würde. „Ich arbeite extrem gerne mit Marco Reus“, stellte der 40-Jährige klar. Diese Wertschätzung drücke sich nicht dadurch aus, „dass ein Spieler über 90 Minuten auf dem Platz steht“.

