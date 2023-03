Juve bei Di María „zuversichtlich“

Juventus Turin möchte mit Ángel Di María (35) verlängern. Francesco Calvo, CEO bei Juve, erklärte vor der gestrigen Partie der Alten Dame gegen die AS Rom (0:1) gegenüber ‚DAZN Italia‘: „Er ist ein wichtiger Spieler und wir wollen immer wichtige Spieler behalten. Der Beweis dafür ist Danilo. Mit Di María sind wir im Gespräch, […] wir führen die Verhandlungen hinter den Kulissen, […] aber wir sind zuversichtlich.“

Der 35-jährige Argentinier war in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend in 23 Partien bislang an 14 Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, sieben Vorlagen). Der Kontrakt des Offensivspielers beim Serie A-Klub endet im Sommer, ein Verbleib über die aktuelle Spielzeit hinaus scheint nicht unrealistisch.

