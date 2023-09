DFB-Krisensitzung: Flick-Rauswurf noch heute?

Mit 1:4 ging das deutsche Nationalteam im gestrigen Testspiel gegen Japan baden. Nach dem Abpfiff verschwand Bundestrainer Hansi Flick unter einem gellenden Pfeifkonzert umgehend in den Kabinen der Wolfsburger Volkswagen Arena. Nun bahnen sich Konsequenzen an.

Wie die ‚WAZ‘ berichtet, kommen am heutigen Sonntag die Verbandsfunktionäre in einer Krisensitzung zusammen. Worum es dabei geht, liegt auf der Hand: Die Besetzung des Bundestrainer-Postens. Sollte Flick noch vor dem nächsten Spiel gegen den Vize-Weltmeister Frankreich am kommenden Dienstag (21 Uhr) von seinen Aufgaben entbunden werden?

Das öffentliche Training leitet der 58-jährige Übungsleiter derweil noch. Eine Wende muss her, damit die deutsche Auswahl rechtzeitig vor der heimischen EM 2024 wieder in die Spur zurückfindet. Ob Flick diese zugetraut wird, ist mehr als fraglich. Eine Entscheidung könnte es schon innerhalb der nächsten Stunden geben.