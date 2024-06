Hannover holt Bayern-Talent

Hannover 96 holt Verstärkung für die Offensivabteilung an Bord. Hyun-ju Lee kommt von der Zweitvertretung des FC Bayern zu den Niedersachsen. Für den Anschluss vereinbaren die beiden Klubs eine Kaufoption. „Hyunju ist ein spannender junger Spieler, mit dem wir unsere Möglichkeiten im Mittelfeldzentrum erweitern. Er bringt ein gutes Tempo mit, ist technisch top ausgebildet und hat eine hohe Spielintelligenz. Auf engem Raum schafft er es, mit guten Entscheidungen Situationen aufzulösen“, freut sich Hannovers Sportdirektor Marcus Mann über den Deal.

In der abgelaufenen Saison war Lee, der sowohl in der Offensivzentrale als auch auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen kann, an Wehen Wiesbaden verliehen. Dort empfahl sich der flinke Rechtsfuß mit vier Saisontreffern. „96 hat über große Teile der vergangenen Saison richtig guten Fußball gespielt. Es ist ein großer Klub mit vielen Fans und einem tollen Stadion. Als ich von dem Interesse erfahren habe, war für mich sehr schnell klar, dass ich nach Hannover kommen möchte“, sagt Lee über seine Entscheidung.