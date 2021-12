Hertha-Neuzugang Björkan positiv getestet

Fredrik Björkan muss sich noch eine Weile auf sein erstes Mannschaftstraining bei Hertha BSC gedulden. Wie die Alte Dame mitteilt, wurde der neuverpflichtete Linksverteidiger aus Norwegen positiv auf das Coronavirus getestet. Es folgt die übliche Quarantäne.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Tagen laborierte der 23-Jährige noch an einer Fersenverletzung und arbeitete individuell an seinem Comeback, das sich nun noch ein bisschen verzögern wird. Hertha verpflichtete Björkan ablösefrei vom FK Bodo/Glimt. Ab morgen wird er offiziell Teil des Kaders sein.