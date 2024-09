Werder: Heitmann erhält Profivertrag

Werder Bremen setzt auf Mats Heitmann. Wie der Nordklub bekanntgibt, hat der 18-Jährige an der Weser seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Über die Dauer des Kontrakts macht der Bundesligist wie üblich keine Angabe. „Mats hat sich in der Vergangenheit und auch in der Vorbereitung bis zu seiner Verletzung sehr gut präsentiert. Wir trauen ihm zu, den Sprung in die Bundesliga schaffen zu können, auch wenn natürlich noch ein weiter Weg vor ihm liegt“, lässt sich Lizenzspielleiter Peter Niemeyer zitieren.

Heitmann ist in der Innenverteidigung zuhause und stammt aus der Werder-Jugend. In der vergangenen Saison lief der Abwehrspieler 14 Mal für die U19 des Klubs auf und durfte zudem viermal in der U23-Mannschaft der Werderaner aushelfen. Aktuell fällt Heitmann wegen einer schweren Knieverletzung aus, die er sich im August zuzog.